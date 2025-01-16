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  4. Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor: Aidatlar kirayı geçti! Sınırı aşan miktarı ev sahibi ödeyecek

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor: Aidatlar kirayı geçti! Sınırı aşan miktarı ev sahibi ödeyecek

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, aidat artışlarıyla ilgili sınırlandırma olmadığını belirterek önemli bir noktaya dikkat çekti. Kiraz, "Kiracı, kira bedelini aşan aidat miktarını ödemek zorunda değil." dedi

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor: Aidatlar kirayı geçti! Sınırı aşan miktarı ev sahibi ödeyecek - Sayfa 1

Konut siteleri ve apartmanlarda aidatların belirleneceği genel kurul​ dönemi başlarken, gayrimenkul hukuku uzmanları vatandaşları mağdur olmamaları konusunda bilgilendirdi.

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Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor: Aidatlar kirayı geçti! Sınırı aşan miktarı ev sahibi ödeyecek - Sayfa 2

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, aidatların; enflasyon​, enerji maliyetleri, işçilik ücretleri ve malzeme fiyatlarındaki artışlara göre belirlendiğini belirterek, aidat​ artışlarının ancak olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarında alınacak kararlarla yapılabileceğinin altını çizdi.

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Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor: Aidatlar kirayı geçti! Sınırı aşan miktarı ev sahibi ödeyecek - Sayfa 3

Kiraz, "Yöneticiler genel kuruldan yetki almadan aidat artışı yapamaz. Aksi halde malikler bu artışlara itiraz edebilir. Eğer fahiş bir artış söz konusuysa, toplam bağımsız bölüm sayısının üçte biri kadar imza toplanarak olağanüstü genel kurul talep edilebilir ve aidatların yeniden değerlendirilmesi istenebilir" ifadelerini kullandı.

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Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor: Aidatlar kirayı geçti! Sınırı aşan miktarı ev sahibi ödeyecek - Sayfa 4

KİRA BEDELİNİ AŞAN AİDAT MİKTARINI MALİK ÖDER

Ali Güvenç Kiraz, aidatlara ilişkin bir üst sınır bulunmadığını ancak kiracıların kira bedelini aşan aidat miktarından sorumlu tutulamayacağını vurguladı. Örneğin, bir kiracının 15 bin TL kira ödediği bir dairede aidat 20 bin TL olarak belirlenirse, fazladan 5 bin TL’lik tutarı mal sahibinin ödemesi gerektiğini belirtti.

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