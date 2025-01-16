Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor: Aidatlar kirayı geçti! Sınırı aşan miktarı ev sahibi ödeyecek
Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, aidat artışlarıyla ilgili sınırlandırma olmadığını belirterek önemli bir noktaya dikkat çekti. Kiraz, "Kiracı, kira bedelini aşan aidat miktarını ödemek zorunda değil." dedi
Konut siteleri ve apartmanlarda aidatların belirleneceği genel kurul dönemi başlarken, gayrimenkul hukuku uzmanları vatandaşları mağdur olmamaları konusunda bilgilendirdi.
Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, aidatların; enflasyon, enerji maliyetleri, işçilik ücretleri ve malzeme fiyatlarındaki artışlara göre belirlendiğini belirterek, aidat artışlarının ancak olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarında alınacak kararlarla yapılabileceğinin altını çizdi.
Kiraz, "Yöneticiler genel kuruldan yetki almadan aidat artışı yapamaz. Aksi halde malikler bu artışlara itiraz edebilir. Eğer fahiş bir artış söz konusuysa, toplam bağımsız bölüm sayısının üçte biri kadar imza toplanarak olağanüstü genel kurul talep edilebilir ve aidatların yeniden değerlendirilmesi istenebilir" ifadelerini kullandı.
KİRA BEDELİNİ AŞAN AİDAT MİKTARINI MALİK ÖDER
Ali Güvenç Kiraz, aidatlara ilişkin bir üst sınır bulunmadığını ancak kiracıların kira bedelini aşan aidat miktarından sorumlu tutulamayacağını vurguladı. Örneğin, bir kiracının 15 bin TL kira ödediği bir dairede aidat 20 bin TL olarak belirlenirse, fazladan 5 bin TL’lik tutarı mal sahibinin ödemesi gerektiğini belirtti.