Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor: Aidatlar kirayı geçti! Sınırı aşan miktarı ev sahibi ödeyecek

KİRA BEDELİNİ AŞAN AİDAT MİKTARINI MALİK ÖDER

Ali Güvenç Kiraz, aidatlara ilişkin bir üst sınır bulunmadığını ancak kiracıların kira bedelini aşan aidat miktarından sorumlu tutulamayacağını vurguladı. Örneğin, bir kiracının 15 bin TL kira ödediği bir dairede aidat 20 bin TL olarak belirlenirse, fazladan 5 bin TL’lik tutarı mal sahibinin ödemesi gerektiğini belirtti.