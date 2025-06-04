Milyonlarca kişinin sofrasına gelmişti * Sevilen marka iflasını açıkladı
Sattığı ekmeklerin yanı sıra tatlı ve çörek çeşitleriyle de tanınan ünlü fırın iflas başvurusu yaptı.
Phoenix merkezli fırın Noble Bread ve ilişkili restoranı Noble Eatery, 11. Bölüm iflas koruması için başvuruda bulundu. Şirketlerin sahibi, mali yanlış adımların suçunu eski muhasebecisine yükledi.
29 Mayıs'ta, Noble Bread olarak faaliyet gösteren Noble Goodness LLC ve dört diğer ilgili şirket, Arizona Bölgesi ABD İflas Mahkemesi'ne gönüllü dilekçeler sundu.
Noble Bread'in sahibi Jason Raducha, Business Journal'a gönderdiği bir açıklamada, Noble'ın 11. Bölüm koruması için başvuruda bulunma kararının stratejik olduğunu ve zorlama olmadığını söyledi.