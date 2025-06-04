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  4. Milyonlarca kişinin sofrasına gelmişti * Sevilen marka iflasını açıkladı

Milyonlarca kişinin sofrasına gelmişti * Sevilen marka iflasını açıkladı

Sattığı ekmeklerin yanı sıra tatlı ve çörek çeşitleriyle de tanınan ünlü fırın iflas başvurusu yaptı.

Milyonlarca kişinin sofrasına gelmişti * Sevilen marka iflasını açıkladı - Sayfa 1

Phoenix merkezli fırın Noble Bread ve ilişkili restoranı Noble Eatery, 11. Bölüm iflas koruması için başvuruda bulundu. Şirketlerin sahibi, mali yanlış adımların suçunu eski muhasebecisine yükledi.

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Milyonlarca kişinin sofrasına gelmişti * Sevilen marka iflasını açıkladı - Sayfa 2

29 Mayıs'ta, Noble Bread olarak faaliyet gösteren Noble Goodness LLC ve dört diğer ilgili şirket, Arizona Bölgesi ABD İflas Mahkemesi'ne gönüllü dilekçeler sundu.

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Milyonlarca kişinin sofrasına gelmişti * Sevilen marka iflasını açıkladı - Sayfa 3

Noble Bread'in sahibi Jason Raducha, Business Journal'a gönderdiği bir açıklamada, Noble'ın 11. Bölüm koruması için başvuruda bulunma kararının stratejik olduğunu ve zorlama olmadığını söyledi.

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Milyonlarca kişinin sofrasına gelmişti * Sevilen marka iflasını açıkladı - Sayfa 4

Şirket, iflas işlemleri sırasında kapanmayacak veya varlıklarını tasfiye etmeyecek.

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