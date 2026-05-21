Milyonlarca kişiye bayram öncesi müjde: Bakan açıkladı, erken yatacak

Bakan Işıkhan'ın yaptığı açıklamaya göre, 5 Haziran'da ödenmesi planlanan İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği, Kurban Bayramı arifesine denk gelen 26 Mayıs tarihinde hesaplara yatırılacak. Sadece bu iki ödeme değil; Yarım Çalışma Ödeneği, Ücret Garanti Fonu ve İş Kaybı Tazminatı ödemeleri de aynı tarihte gerçekleştirilecek.