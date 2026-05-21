Milyonlarca kişiye bayram öncesi müjde: Bakan açıkladı, erken yatacak
Bayram için geri sayım başlarken, devlet tarafından yatırılan maaşlar için de takvim geriye alındı. Normal şartlarda 5 Haziran’da yapılması planlanan işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği gibi kritik ödemeler, bayram öncesi hesaplara yatacak.
Kurban Bayramı yaklaşırken, devlet tarafından maaş veya yardım alan vatandaşlar gözlerini erken ödemeye çevirdi. Her yıl bu gibi ödemeler bayram öncesi gerçekleşirken, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği gibi kritik ödemeler için bakanlıktan sevindiren duyuru geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonları ilgilendiren bu haberi sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Yapılan düzenlemeyle birlikte ödemeler, bayram öncesinde hesaplara geçmiş olacak. Bu adım, bayram alışverişi ve hazırlıkları yapacak vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağlayacak.
Bakan Işıkhan'ın yaptığı açıklamaya göre, 5 Haziran'da ödenmesi planlanan İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği, Kurban Bayramı arifesine denk gelen 26 Mayıs tarihinde hesaplara yatırılacak. Sadece bu iki ödeme değil; Yarım Çalışma Ödeneği, Ücret Garanti Fonu ve İş Kaybı Tazminatı ödemeleri de aynı tarihte gerçekleştirilecek.