Milyonlarca kişiye sıfır faizli kredi fırsatı! Bankalar art arda yeni limitleri duyurdu
Bankaların, sıfır faizli kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için sunduğu sıfır faizli kredi kampanyaları, güncellenen yeni tutar ve tarihlerle devam ediyor.
Bankalar tarafından yeni müşterilere özel hazırlanan kampanyalar yeni müşterilerine faizsiz kredi imkanı sağlanıyor.
Bankalar tarafından sunulan kampanya kapsamında yeni müşteri olan vatandaşlara yönelik inceleme gerçekleştiriyor. Bu inceleme doğrultusunda vatandaşların kredi notuna göre karar veriliyor ve bu karar doğrultusunda kredilendirme gerçekleştiriliyor.
İşte bankaların rakamlarının ve tarihlerinin değiştiği sıfır faizli kredi kampanyaları:
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA yeni müşterilere özel 20.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatı sunuyor.
Kredi tutarı 20.000
Vade: 6 ay
Faiz oranı: %0
Faizsiz kredi kampanyasından 1 – 31 Ağustos tarihleri arasında Garanti BBVA Mobil'i indirip "Müşteri Olmak İstiyorum" adımından ilerleyerek ilk defa Garanti BBVA'lı olan vatandaşlar faydalanabilir.