Milyonlarca kişiyi ilgilendiren değişiklik! İkramiye ayrımı kalktı
En düşük emekli maaşının 12.500 liraya çıkarılmasını da içeren kanun kabul edildi, milyonlarca kişiyi ilgilendiren değişiklikler yapıldı. Kamu görevlileri arasında toplu sözleşme ikramiyelerine 'eşitlik' gelirken sendika üyesi tüm memurların toplu sözleşme ikramiyesi alacakları kararlaştırıldı.
TBMM’de en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkarılması, yurt dışı çıkış harcının 500 lira olarak belirlenmesi, Asgari Kurumlar Vergisi uygulaması, bazı vergi cezalarının artırılması gibi hükümlerin yer aldığı ‘torba teklif’ kabul edilerek kanunlaştı. Kanunla beraber en düşük emekli aylığı 10.000 TL’den 12.500 TL’ye çıkartıldı. Temmuz ayında yapılan yüzde 24,73 zam uygulandıktan sonra ek ödeme dahil kök aylığı 12.500 TL’nin altında kalan emeklilere 12.500 TL ödenecek. Temmuz ayına ilişkin farklar da hesaplarına yatırılacak.
EYT'LİLERE PRİM SONA ERECEK
Habertürk'ün haberine göre emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam edenler için sağlanan işveren priminde 5 puan indirim uygulaması sona erecek. İşçilerin brüt ücretlerinin yüzde 2’si oranında işverenden kesilen kısa vadeli sigorta kolları primi yüzde 2,25’e çıkartılacak. Primlere ilişkin değişiklikler, kanunun Resmi Gazete’de yayımını izleyen ay başından geçerli olacak. Kanun 31 Temmuz’a kadar yayımlanırsa ağustos ayından geçerli olacak. Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanması ağustos ayına sarkarsa prim değişiklikleri eylül ayından geçerli olarak uygulanacak.
TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİNDE EŞİTLİK
Kanunun TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri sırasında kritik son dakika değişiklikleri yapıldı. Kamu görevlilerine her ay 707 gösterge karşılığı toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek. Bugünkü karşılığı 641,81 TL olan ikramiyeden sendika üyesi olan tüm kamu görevlileri yararlanacak.
Kamu görevlilerine verilen toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanma koşulunu hizmet kolunda yüzde 1 barajını aşan sendikalarla sınırlayan toplu sözleşme hükmü Danıştay tarafından iptal edilince kanun çıkartılarak, baraj koşulu da yüzde 2’ye yükseltilmişti. Ancak Anayasa Mahkemesi ocak ayında verdiği kararla, düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.
Kanun teklifinin Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında yüzde 1 barajını aşan sendika üyesi memurlara toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesine ilişkin madde eklendi. Muhalefetin itirazları üzerine Genel Kurul’da değişiklik yapıldı. Buna göre, halen yürürlükte bulunan toplu sözleşme ile belirlenen 707 gösterge karşılığı ikramiyeden sendika üyesi olan tüm memurlar yararlanacak. Sadece sendika üyesi olmayan memurlar ikramiyeden yararlanamayacak.