Milyonlarca kişiyi ilgilendiren değişiklik! İkramiye ayrımı kalktı

TBMM’de en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkarılması, yurt dışı çıkış harcının 500 lira olarak belirlenmesi, Asgari Kurumlar Vergisi uygulaması, bazı vergi cezalarının artırılması gibi hükümlerin yer aldığı ‘torba teklif’ kabul edilerek kanunlaştı. Kanunla beraber en düşük emekli aylığı 10.000 TL’den 12.500 TL’ye çıkartıldı. Temmuz ayında yapılan yüzde 24,73 zam uygulandıktan sonra ek ödeme dahil kök aylığı 12.500 TL’nin altında kalan emeklilere 12.500 TL ödenecek. Temmuz ayına ilişkin farklar da hesaplarına yatırılacak.