Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiriyor: İşte 2027 Ocak zammı için 4 farklı senaryo
Memur ve emeklilerin gözü, temmuz zammının ardından 2027 Ocak ayında yapılacak maaş artışına çevrildi. Milyonlarca kişinin alacağı zam oranının belirlenmesinde enflasyon verileri kritik rol oynayacak. 2026 yıl sonu enflasyonuna ilişkin farklı beklentiler, maaş artışları için de çeşitli senaryoları gündeme getiriyor. Peki memur ve emeklilerin 2027 Ocak zammı ne kadar olacak? İşte enflasyon tahminlerine göre öne çıkan 4 farklı zam senaryosu...
2026'nın ilk 6 ayında enflasyon yüzde 17,76 olarak gerçekleşti. Bu oran doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında aldığı zam yüzde 17,76 olurken, memur ve memur emeklilerinin maaş artışı yüzde 13,52 olarak belirlendi.
Zamların ardından en düşük emekli maaşı 23 bin 552 liraya, en düşük memur maaşı ise 70 bin 224 liraya yükseldi.
GÖZLER MEMUR VE EMEKLİNİN OCAK ZAMMINDA
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 2027 yılı zam oranına çevrildi. Maaş artışlarının kesinleşmesinde yıl sonu enflasyon verileri belirleyici olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, yılın ikinci yarısındaki enflasyon gerçekleşmesine göre hesaplanırken, memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme kapsamında yapılacak yüzde 7'lik artışa ek olarak, bu oranı aşan enflasyon farkı yansıtılacak.
4 FARKLI ZAM SENARYOSU
Memur ve emekliler, 2027 Ocak ayında yapılacak maaş zammını şimdiden hesaplamaya başladı. Yıl sonu enflasyonuna ilişkin farklı kurum ve kuruluşlardan gelen tahminler ise zam oranlarına yönelik beklentileri şekillendiriyor.