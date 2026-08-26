Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiriyor: İşte 2027 Ocak zammı için 4 farklı senaryo

2026'nın ilk 6 ayında enflasyon yüzde 17,76 olarak gerçekleşti. Bu oran doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında aldığı zam yüzde 17,76 olurken, memur ve memur emeklilerinin maaş artışı yüzde 13,52 olarak belirlendi.

Zamların ardından en düşük emekli maaşı 23 bin 552 liraya, en düşük memur maaşı ise 70 bin 224 liraya yükseldi.