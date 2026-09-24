Milyonlarca memurun zammı için yeni hesap: Polis, öğretmen, hemşire ve avukatların maaşı ne olacak?

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yapılan zammın ardından gözlerini 2027 yılının ilk ayında yapılacak maaş artışına çevirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, “Kamu çalışanları ve emeklilerin maaşları en az enflasyon kadar artacak” açıklamasının ardından, memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027’de alacağı zamda belirleyici olacak yıl sonu enflasyon beklentileri yakından takip edilmeye başlandı.