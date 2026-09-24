Milyonlarca memurun zammı için yeni hesap: Polis, öğretmen, hemşire ve avukatların maaşı ne olacak?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamalarının ardından milyonlarca memur ve memur emeklisinin Ocak 2027’de alacağı zam oranına ilişkin beklentiler yeniden gündeme geldi. Yıl sonu enflasyon tahminleri üzerinden yapılan hesaplamalara göre en düşük memur maaşının 75 bin 140 lira ile 76 bin 355 lira arasında olması bekleniyor. Polis, öğretmen, hemşire ve avukatların maaşlarının ise yeni zamla birlikte 100 bin lirayı aşabileceği hesaplanıyor. Peki Ocak 2027’de memur ve memur emeklilerinin maaşları ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire ve avukatların maaşları kaç liraya yükselecek?
Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yapılan zammın ardından gözlerini 2027 yılının ilk ayında yapılacak maaş artışına çevirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, “Kamu çalışanları ve emeklilerin maaşları en az enflasyon kadar artacak” açıklamasının ardından, memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027’de alacağı zamda belirleyici olacak yıl sonu enflasyon beklentileri yakından takip edilmeye başlandı.
YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ İÇİN 4 FARKLI SENARYO
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın açıkladığı yılın üçüncü Enflasyon Raporu’nda, yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 26’dan yüzde 28’e yükseltildi. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde, memur ve memur emeklileri için enflasyon farkının yüzde 1,59, toplam zam oranının ise yüzde 6,67 olması bekleniyor.
İkinci senaryoda, Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan yüzde 28,4’lük yıl sonu enflasyon tahmini esas alınıyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde, 2026’nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yüzde 9,04 olması bekleniyor.
Bu durumda memurlar için yaklaşık yüzde 1,91 oranında enflasyon farkı oluşurken, toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış oranının yaklaşık yüzde 7’ye ulaşması öngörülüyor.
Üçüncü senaryoda ise piyasa beklentisi esas alınıyor. Güncel beklentinin gerçekleşmesi halinde, 2026’nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yüzde 10,06 olması bekleniyor.
Bu senaryoda memur ve memur emeklileri için yaklaşık yüzde 2,86 oranında enflasyon farkı oluşuyor. Toplu sözleşme zammının da eklenmesiyle birlikte toplam zam oranının yaklaşık yüzde 8,01’e ulaşması öngörülüyor.