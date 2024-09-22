Milyonlarca sürücü için kritik dönem başlıyor! Son tarihi kaçırmayın, cezası var
Ehliyet yenileme sürecinde sona yaklaşılıyor ve milyonlarca sürücü için kritik bir dönem başlıyor. Henüz yenileme işlemini yapmayan sürücüler için zaman daralırken yıl sonuna kadar ödeme yapmayanlar için ceza kapıda. Yetkililer işlemlerin son güne bırakılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Peki ehliyet yenilememenin cezası ne?
1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin geçici 10'uncu maddesine göre, sürücü belgelerinin değiştirilmesi işlemlerinin 5 yıl içinde tamamlanması şartı getirilmişti.
Kovid-19 salgını nedeniyle 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresi İçişleri Bakanlığınca 31 Aralık 2022'den itibaren 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.
Buna göre; Ehliyet yenileme süresi 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.
EHLİYET YENİLEMEMENİN CEZASI NE?
Eski tip sürücü belgeleri, 31 Aralık 2024'e kadar 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ile indirimli olarak toplam 15 lira karşılığında yenisiyle değiştirilecek.
YIL SONUNA KADAR BAŞVURMAYANLAR EK ÖDEME YAPACAK
1 Ocak 2025'ten sonra eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenlerin ise sürücü belgesi harç ücreti, değerli kağıt bedeli ile vakıf payı bedelini tam yatırmaları gerekecek.
B sınıfı sürücü belgesi için bu tutar 2024'te toplam 5 bin 165 lira olarak belirlenmişti. 2025 yılı için yatırılması gereken tutar ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeniden belirlenecek. Dolayısıyla, yıl sonuna kadar başvuruda bulunmayan sürücüler, ehliyetlerini yenilemek için fazladan 5 bin liranın üzerinde ek ödeme yapmak zorunda kalacak.