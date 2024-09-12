Milyonlarca vatandaşa SGK'dan mesaj! Dikkat borçlu çıkabilirsiniz
Sosyal Güvenlik Kurumu, Genel Sağlık Sigortası prim borcu bulunan milyonlarca vatandaşa mesaj göndererek, borçların ödenmemesi durumunda yasal işlemlerin başlatılacağını duyurdu. Ancak pek çok vatandaşın prim borcundan haberi yok. Peki, Genel Sağlık Sigortası nedir? Kimler otomatik olarak bu sisteme dahil ediliyor? İşte ayrıntılar.
Milyonlarca kişi farkında olmadan borçlu duruma düştü. SGK, Genel Sağlık Sigortası prim borcu bulunan vatandaşlara önemli bir mesaj gönderdi. Borçlarını ödemeyenler hakkında yasal takip başlatılacağı uyarısı yapıldı. GSS primlerinin zamanında ödenmemesi durumunda SGK, icra ve haciz gibi yasal işlemleri devreye sokabiliyor. Ayrıca borçlu olanların sağlık hizmetlerinden yararlanma haklarında da kısıtlamalar uygulanabiliyor.
GSS primlerinin zamanında ödenmemesi durumunda SGK tarafından icra ve haciz gibi yasal işlemler başlatılabiliyor. Ayrıca sağlık hizmetlerinden faydalanma imkanı da kısıtlamalar yapılabiliyor.
Kamuoyunun gündemindeki bu konuyla ilgili SGK Uzmanı İsmet Çetinkaya şunları söyledi:
"Çalışma hayatınız bittiği andan itibaren işten çıktınız ya da çıkartıldıktan sonra, devletimizin sosyal devlet ilkesi gereği tüm vatandaşlar sağlık hizmetinden faydalanabilmesi için GSS kapsamına alınıyor. Burada prim ödüyorsunuz.