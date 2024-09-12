Milyonlarca vatandaşa SGK'dan mesaj! Dikkat borçlu çıkabilirsiniz

"Çalışma hayatınız bittiği andan itibaren işten çıktınız ya da çıkartıldıktan sonra, devletimizin sosyal devlet ilkesi gereği tüm vatandaşlar sağlık hizmetinden faydalanabilmesi için GSS kapsamına alınıyor. Burada prim ödüyorsunuz.