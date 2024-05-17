Türkiye kripto piyasasında yeni dönem: İşte 10 soruda kripto kanunu
Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Bu teklif, milyonlarca kripto yatırımcısını da yakından ilgilendiriyor. İşte kanun teklifi hakkında merak edilen detaylar...
Türkiye, kripto varlıkların hukuki altyapısını belirleyen yeni düzenlemelere doğru hızla ilerliyor. Dün Meclis'e sunulan Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, kripto varlıklara ilişkin muazzam önlemleri içeriyor. Bu teklif, Türkiye'nin kripto varlıklar alanında küresel bir öncü olma yolundaki kararlılığını gösteriyor.
Dünya genelindeki uygulamalara bakılıp dikkatlice incelenerek hazırlanan kanun teklifi, sektördeki değişen dinamiklere ve uluslararası standartlara uygun bir düzenleme oluşturmayı hedefliyor.
İşte kanun teklifiyle ilgili merak edilen 10 soru ve cevap:
Kripto varlıkların hukuki altyapısı nerede oluşturulacak?
Kripto varlıklara yönelik yasal düzenlemeler, Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alacak. Yeni teklif, kripto varlıklara özgü tanımların eklenmesiyle sektöre dair net bir çerçeve oluşturmayı amaçlıyor.
Kripto varlık hizmet sağlayıcıları nasıl faaliyet gösterecek?
Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, faaliyet gösterebilmek için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) izin alacak. Kuruluş süreçlerinde teknolojik altyapı ve bilgi sistemlerinde uygunluk da aranacak.