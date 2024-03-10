Milyonları ilgilendiriyor, Cevdet Yılmaz açıkladı: Asgari ücrete ve emekliye ek zam var mı? Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş zammı gündemin ilk sıralarında. Emekli maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağı tartışılırken seçim sonrası işaret edilmişti. Asgari ücrete ikinci zam da beklentiler arasında. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz katıldığı bir canlı yayında, asgari ücret ve emeklilere ek zamla ilgili konuştu. Peki, emekliye ek zam var mı, asgari ücret artacak mı?

Kamuoyunda “seçim öncesi emekliye ek zam” beklentisi oluşmuş durumda. Ramazan ve Kurban bayramları için emekliye 2’şer bin liradan toplamda 4 bin lira ödenen bayram ikramiyeleri 3’er bin liradan 6 bin liraya yükseltildi. Milyonlarca çalışan ve emekli ek zam gündemini takip ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Habertürk canlı yayınında emekliye ek zam ve asgari ücrete artışla ilgili konuştu. Peki, emekliye ek zam var mı, asgari ücret artacak mı? 1 | 8

Asgari ücretli çalışanların ve emeklilerin seçim öncesi bir beklentisinin olduğuna ve bu konuda yeni bir gelişme yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin soru üzerine Yılmaz, "Olabildiğince elimizdeki tüm imkanları kullanarak bu konularda adımlar attık. Önümüzdeki dönemlerde de ekonomimiz büyüdükçe, geliştikçe, istikrarımız meyvelerini vermeye devam ettikçe emeklilerimiz başta olmak üzere bütün kesimlere dönük yine aynı yaklaşımımızı devam ettireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu. 2 | 8

Cevdet Yılmaz, bütçenin sonsuz olmadığına ve kısıt olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Bizim önceliğimiz emekli oldu, çalışanlar oldu. Kesinlikle bundan hiçbir tereddüt yok. Bütçemizin içindeki payına bakabilirsiniz. Çalışanların payına, emeklilere yaptığımız aktarmaların sosyal güvenlik sistemine. Ama bir taraftan da şu gerçek tabii, emekli sayımız da oldukça yüksek bir rakama geldi, 16 milyon gibi bir rakama ulaştık. Dolayısıyla burada en küçük attığınız adımın büyük bir yansıması oluyor. Bayram ikramiyelerinde yüzde 50 artış yapıldı değil mi? Bunun mali yansıması 27 buçuk milyar lira. Tek başına bu atılan adımın mali etkisi 27,5 milyar lira." 3 | 8