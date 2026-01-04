Milyonları ilgilendiriyor: Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte 4 senaryo
Asgari ücret zammının ardından, milyonlarca SSK, BAĞ-KUR emeklisi ile memur ve memur emeklilerinin gözü yapılacak zam oranında. Yarın Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte zam tablosu netlik kazanacak. Tablonun netleşmesine bir gün kala, masada 4 farklı senaryo var. İşte o senaryolar...
Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon oranları temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve Kasım ayı için yüzde 0.87 olarak gerçekleşti. İlk beş veriye ilişkin yıllık enflasyon oranı yüzde 31.07 olarak şekillenirken, maaş zammı oranı yüzde 11.21 olarak netleşti. Yarın ise Aralık ayı enflasyon oranı açıklanacak.
FARKLI SENARYOLAR VAR
1 - Maaş zammına bir gün kala farklı senaryolar gündeme geldi. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 31.17'lik tahmine göre Aralık ayı enflasyonu 1,08, 6 aylık enflasyon ise yüzde 12,43 olarak gerçekleşecek. Buna göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL'den 18 bin 979 TL'ye yükselecek.
2 - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in işaret ettiği yüzde 31'lik yıl sonu enflasyonu tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 12,28 olacak.
Bu senaryoda ise en düşük emekli maaşı 18 bin 953 TL olacak.