Milyonları ilgilendiriyor: Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte 4 senaryo

FARKLI SENARYOLAR VAR

1 - Maaş zammına bir gün kala farklı senaryolar gündeme geldi. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 31.17'lik tahmine göre Aralık ayı enflasyonu 1,08, 6 aylık enflasyon ise yüzde 12,43 olarak gerçekleşecek. Buna göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL'den 18 bin 979 TL'ye yükselecek.