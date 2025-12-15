Milyonları ilgilendiriyor: Memur ve emekli maaşları ne kadar artacak? İşte öne çıkan rakamlar...

Memur ve emekli maaş artışlarını belirleyecek Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bu verilerle birlikte 5 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yeniden hesaplandı. Maaşların ne kadar artacağını merak eden vatandaşların gündeminde tek bir soru var: "Zam oranı nasıl oluşacak?"

İşte memur ve emekli maaşı zammına dair güncel hesaplamalar...