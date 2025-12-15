Milyonları ilgilendiriyor: Memur ve emekli maaşları ne kadar artacak? İşte öne çıkan rakamlar...
Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı merak konusu oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı aylık enflasyon rakamı, yıl sonu itibarıyla belirlenecek maaş artışlarında belirleyici olacak. Milyonlarca kişi, zammın nasıl hesaplanacağını ve ne kadar olacağını yakından takip ediyor. Peki memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte yanıtı…
Memur ve emekli maaş artışlarını belirleyecek Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bu verilerle birlikte 5 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yeniden hesaplandı. Maaşların ne kadar artacağını merak eden vatandaşların gündeminde tek bir soru var: "Zam oranı nasıl oluşacak?"
İşte memur ve emekli maaşı zammına dair güncel hesaplamalar...
5 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre; Kasım'da tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,87 artış gösterdi. Bu oranla birlikte yıllık enflasyon yüzde 31,07'ye yükseldi.
Temmuz ayında yüzde 2,06, ağustos ayında yüzde 2,04, eylül ayında yüzde 3,23 ve ekim ayında yüzde 2,55 olan aylık artışlarla birlikte, 5 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 11,21 olarak belirlendi.
Nihai zam oranı ise 3 Ocak'ta açıklanacak aralık enflasyonuyla birlikte belli olacak.
MEMUR MAAŞI ZAMMI İÇİN YENİ HESAP
Memurlar, yılda iki kez toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı doğrultusunda maaş zammı alıyor. 2026 yılının ilk yarısı için belirlenen toplu sözleşme zammı yüzde 11 olarak belirlendi. Bu doğrultuda, kümülatif zam oranı yüzde 17,57'ye ulaştı. Bu zamma ek olarak, 1.000 TL'lik taban aylık artışı da uygulanacak.