Milyonları ilgilendiriyor: Ölüm aylığı kimlere bağlanıyor, kaç TL ödeniyor?

Ölüm aylığı için prim ve sigortalılık şartı

Vefat eden sigortalının geride kalan hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için belirli prim ve sigortalılık koşullarının sağlanması gerekiyor. Buna göre sigortalının, en az 1.800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödemiş olması gerekiyor.

4/1-(a) (SSK) kapsamında sigortalı olanlar için ise, borçlanma süreleri hariç olmak üzere en az 5 yıllık sigortalılık süresi bulunması ve toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olması şartı aranıyor.