Milyonları ilgilendiriyor: Ölüm aylığı kimlere bağlanıyor, kaç TL ödeniyor?
65 yaş altındaki anne ve babaların, vefat eden çocukları üzerinden ölüm aylığı alabilmesi için en önemli koşul "artan hisse" bulunması olarak öne çıkıyor. Ancak 65 yaş ve üzerindeki anne ile babalar için bu şart aranmıyor; gerekli diğer koşulları sağlamaları halinde ölüm aylığından yararlanabiliyorlar. Peki ölüm aylığı kimlere bağlanıyor, başvuru şartları neler ve ödenen tutar ne kadar? İşte milyonlarca vatandaşı ilgilendiren tüm ayrıntılar…
Ölüm aylığı uygulaması, sigortalının vefatı sonrası geride kalan hak sahiplerine sağlanan en önemli sosyal güvenlik haklarından biri olmasına rağmen, en fazla merak edilen ve kafa karışıklığına neden olan konular arasında yer alıyor. SGK'nın 2026 yılı güncel verilerine göre Türkiye genelinde yaklaşık 3,62 milyon dosya üzerinden 4 milyon 396 bin 857 kişi dul ve yetim aylığı alıyor.
Peki, vefat eden çocuğun anne ve babasına ölüm aylığı bağlanabilir mi? Ölüm aylığından kimler yararlanabilir, aylık tutarı ne kadar? Hak kazanma şartları neler? Emekli maaşı alan bir kişi aynı zamanda yetim aylığı da alabilir mi? İşte Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre ölüm aylığına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…
Ölüm aylığı için prim ve sigortalılık şartı
Vefat eden sigortalının geride kalan hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için belirli prim ve sigortalılık koşullarının sağlanması gerekiyor. Buna göre sigortalının, en az 1.800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödemiş olması gerekiyor.
4/1-(a) (SSK) kapsamında sigortalı olanlar için ise, borçlanma süreleri hariç olmak üzere en az 5 yıllık sigortalılık süresi bulunması ve toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olması şartı aranıyor.