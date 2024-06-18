Milyonları ilgilendiriyor:İhtiyaç kredisi çekecekler faiz oranı, vade ve aylık ödeme tutarına dikkat
İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! Kredi çekmeden önce geri ödeme planınızı oluşturun ve zorluk yaşamamak için düzenli ödeme yapmaya özen gösterin. Aylık gelir ve giderlerinizi önceden hesaplayarak bütçenize uygun kredi taksidini belirleyin. Peki ihtiyaç kredisinde vade ve limitler nedir? İşte tüm detaylar...
Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği faiz artırımları, kredi faizlerini de yukarı çekti.
Buna karşılık konut ve taşıt kredilerindeki sert frenle, tüketicinin ihtiyaç kredilerine talebi devam ediyor. Nakit ihtiyacı olanların aklına ilk gelen seçenek olan ihtiyaç kredilerinin faiz oranları kişinin gelirine, kredi notuna göre farklılık gösterebiliyor.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre tüketicilerin alışveriş, tatil, ev tadilatı gibi genel ihtiyaçları için kullandıkları ihtiyaç kredisi çekerken bilmesi gerekenler şunlar...
İHTİYACI BELİRLEYİN, KREDİ TUTARINIZI BUNA GÖRE TESPİT EDİN
Kredi almadan önce ihtiyaçlarınızı belirlemek ve kredi tutarınızı buna göre tespit etmek, gereksiz harcamalar yapmaktan kaçınmanızı sağlar.