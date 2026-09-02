Milyonların beklediği emeklilik reformunda kritik gelişme: İsa Karakaş kulis bilgisini açıkladı

Küçük esnafın uzun süredir gündemde olan prim gün sayısının eşitlenmesine ilişkin düzenlemede kritik aşamaya gelindi. SGK uzmanı İsa Karakaş’ın aktardığı kulis bilgilerine göre, milyonlarca Bağ-Kur’lunun yakından takip ettiği reform için hazırlıklar hız kazandı.

İsa Karakaş"sıfır borç" detayının tüm ayrıntılarını değerlendirdi;

"Kendi hesabına çalışanlar 4/1-b statüsünde yer alıyor. Bir başka ifadeyle, kamuoyunda daha çok bilinen adıyla Bağ-Kur’lular bu kapsamda değerlendiriliyor. Şirket ortaklarından mahalledeki esnafa kadar geniş bir kesim bu sistem içinde bulunuyor.