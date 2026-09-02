Milyonların beklediği emeklilik reformunda kritik gelişme: İsa Karakaş kulis bilgisini açıkladı
Küçük esnafın uzun süredir beklediği Bağ-Kur prim gün sayısının 9.000’den 7.200’e düşürülmesine yönelik düzenlemede yeni bir gelişme yaşandı. SGK uzmanı İsa Karakaş’ın aktardığı kulis bilgilerine göre, düzenlemeye ilişkin aktüeryal hesaplamalar ve maliyet analizleri tamamlandı. Peki 7.200 prim günü düzenlemesi kimleri kapsayacak, ne zaman yürürlüğe girecek ve “sıfır borç” şartı nasıl uygulanacak? İşte Bağ-Kur’luların merak ettiği düzenlemenin ayrıntıları...
Küçük esnafın uzun süredir gündemde olan prim gün sayısının eşitlenmesine ilişkin düzenlemede kritik aşamaya gelindi. SGK uzmanı İsa Karakaş’ın aktardığı kulis bilgilerine göre, milyonlarca Bağ-Kur’lunun yakından takip ettiği reform için hazırlıklar hız kazandı.
İsa Karakaş"sıfır borç" detayının tüm ayrıntılarını değerlendirdi;
"Kendi hesabına çalışanlar 4/1-b statüsünde yer alıyor. Bir başka ifadeyle, kamuoyunda daha çok bilinen adıyla Bağ-Kur’lular bu kapsamda değerlendiriliyor. Şirket ortaklarından mahalledeki esnafa kadar geniş bir kesim bu sistem içinde bulunuyor.
Herhangi bir işverene bağlı olmadan isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler de 4/1-b kapsamında değerlendiriliyor. Ancak emeklilik için gereken prim gün sayısı ve diğer koşullar, sigortalılığın başlangıç tarihine göre farklılık gösteriyor ve üç ayrı dönemde ele alınıyor.
EYT düzenlemesiyle birlikte 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar için yaş şartı kaldırıldı. Ancak düzenleme, Bağ-Kur kapsamındaki esnaf açısından aynı ölçüde sevince dönüşmedi. Özellikle prim gün sayısındaki farklılık, yıllardır kendi işini yapan milyonlarca esnaf için emeklilikte önemli bir engel olarak gündemde kaldı.
ESNAF PRİME TAKILDI
Kendi adına ve hesabına çalışanlar 4/1-b kapsamındadır. Yani eski adıyla Bağ-Kur'lu. Şirket ortağı da buradadır, mahallemizin bakkalı da. İsteğe bağlı prim ödeyen de bu gruptadır. Hak ediş şartları ise işe başlama tarihine göre üç döneme ayrılır. EYT yasası çıktı. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlara yaş şartı kalktı. Lakin esnaf sevinemedi.