Milyonların beklediği zam hesabı: Asgari ücret 36 bin TL’yi aşabilir

Milyonlarca emekli, memur ve işçinin gözü yıl sonu maaş zamlarına çevrildi. Enflasyon verileri doğrultusunda yapılan hesaplamalara göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık zam oranının yüzde 9-10 aralığında olması bekleniyor. Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla birlikte artışın yüzde 7-8 seviyelerinde gerçekleşebileceği öngörülüyor.