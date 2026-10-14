Milyonların beklediği zam hesabı: Asgari ücret 36 bin TL’yi aşabilir
Milyonlarca çalışanın gündemindeki 2027 asgari ücret zammı için enflasyon tahminleri doğrultusunda farklı senaryolar değerlendiriliyor. Yüzde 25 ila 30 arasında bir artış yapılması halinde net asgari ücretin 35 bin TL ile 36 bin 500 TL seviyesine çıkabileceği hesaplanıyor. Öte yandan askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanması yapmayı planlayanlar için yıl sonuna kadar başvuru yapmak maliyet açısından önem taşıyor. İşte 2027 asgari ücret beklentileri ve borçlanma başvurularına ilişkin merak edilenler...
Yıl sonu yaklaşırken milyonlarca kişinin gözü emekli maaşlarına yapılacak zam ve 2027 asgari ücret artışına çevrildi. Enflasyon verileri doğrultusunda yapılan hesaplamalar, yeni dönemde maaşların ne kadar artabileceğine ilişkin önemli ipuçları sunuyor.
Milyonlarca emekli, memur ve işçinin gözü yıl sonu maaş zamlarına çevrildi. Enflasyon verileri doğrultusunda yapılan hesaplamalara göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık zam oranının yüzde 9-10 aralığında olması bekleniyor. Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla birlikte artışın yüzde 7-8 seviyelerinde gerçekleşebileceği öngörülüyor.
Böylece memur ve memur emeklilerinin maaşlarına, yüzde 5’lik toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı da yansıtılacak. Memur maaşlarındaki artış, sosyal yardım ödemeleri ve kıdem tazminatı tavanı başta olmak üzere birçok kalemde de yükselişe yol açacak.
Emekli ve memurların yanı sıra milyonlarca işçinin gözü de aralık ayına çevrildi. Aralık ayında toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2027 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek. Milyonlarca çalışan, yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağını ve zam oranının hangi seviyede gerçekleşeceğini merak ediyor.