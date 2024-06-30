Milyonların gözü 3 Temmuz’a çevrildi! Bu ödemelerin hepsi değişecek

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklisi zam oranları, 6 aylık enflasyondan doğan fark ile toplu sözleşmede belirlenen rakam üzerinden hesaplanıyor. Enflasyon tahminleri dikkate alındığında memur ve memur emeklisi maaşlarına yüzde 20 civarında zam yapılacak.

Bu rakam baz alındığında 32 bin 861 lira olan en düşük memur maaşı 39 bin lirayı aşacak. En düşük memur emekli maaşı ise 16 bin liranın üzerine çıkacak.