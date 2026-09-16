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Maaş zammında enflasyon detayı: Emekli ve memur maaşları ne kadar artacak?

Emekli maaşı zammında yeni dönem için kritik açıklama geldi. Milyonlarca emekli ve memurun maaş artışında enflasyonun belirleyici olacağı belirtilirken, zamların en az enflasyon oranında yapılacağı mesajı verildi. Peki emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Zam oranında enflasyon nasıl belirleyici olacak? İşte detaylar...

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Maaş zammında enflasyon detayı: Emekli ve memur maaşları ne kadar artacak? - Sayfa 1

Milyonlarca memur ve emeklinin yakından takip ettiği maaş artışlarıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu çalışanları ile emeklilerin aylıklarının en az enflasyon oranında artırılacağını belirtti.

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Maaş zammında enflasyon detayı: Emekli ve memur maaşları ne kadar artacak? - Sayfa 2

2026’nın ikinci yarısında uygulanacak maaş artışları belli olurken, memur ve memur emeklilerinin aylıkları yüzde 13,52, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ise yüzde 17,76 oranında artırıldı.

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Maaş zammında enflasyon detayı: Emekli ve memur maaşları ne kadar artacak? - Sayfa 3

Zam oranları, yılın ilk 6 aylık enflasyon verileri ile memurlar için toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda belirlendi.

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Maaş zammında enflasyon detayı: Emekli ve memur maaşları ne kadar artacak? - Sayfa 4

EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın Eylül 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61 oldu. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde Ocak 2027 maaşlarına ilişkin hesaplamalar da ortaya çıktı.

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