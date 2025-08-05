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  4. Mirası reddedenler sosyal güvenlik haklarından yararlanabilir mi? İşte bilinmesi gereken haklar

Mirası reddedenler sosyal güvenlik haklarından yararlanabilir mi? İşte bilinmesi gereken haklar

Mal varlığından çok borcu bulunan bir kişinin mirasçısı, yasal olarak mirası reddetme hakkına sahiptir. Reddi miras, sosyal güvenlikten doğan hakların kullanılmasını engellemez. Mirası reddeden kişilerin aldığı dul veya yetim aylıkları, ölen kişinin borçları nedeniyle haczedilemez. İşte reddi miras sonrası bilinmesi gereken haklar...

Mirası reddedenler sosyal güvenlik haklarından yararlanabilir mi? İşte bilinmesi gereken haklar - Sayfa 1

Mirasın reddedilmesi, sosyal güvenlik haklarından yararlanmayı engellemez. Vefat eden kişinin malvarlığından çok borcu olması durumunda, mirası reddeden dul eş ve hak sahibi çocuklar, dul ve yetim aylığı almaya devam edebilir. Reddi miras yapılmış olması, ölüm aylığının bağlanmasına engel teşkil etmez.

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Mirası reddedenler sosyal güvenlik haklarından yararlanabilir mi? İşte bilinmesi gereken haklar - Sayfa 2

Ayrıca, bu kişilere bağlanan dul ve yetim aylıklarına, ölen kişinin borçları nedeniyle haciz konulamaz. Kişisel borçları sebebiyle haciz işlemi yapılabilmesi için ise ilgili kişinin yazılı onayı gereklidir.

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Mirası reddedenler sosyal güvenlik haklarından yararlanabilir mi? İşte bilinmesi gereken haklar - Sayfa 3

Medeni Kanun uyarınca, mal varlığından çok borcu bulunan kişilerin mirasçıları, mirası reddedebilir. Habertürk'ün haberine göre mirası reddetmek için mirasın bulunduğu yerin sulh mahkemesine üç ay içinde başvuru yapılmalıdır.

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Mirası reddedenler sosyal güvenlik haklarından yararlanabilir mi? İşte bilinmesi gereken haklar - Sayfa 4

Üç aylık süre yasal mirasçılar açısından miras bırakanın ölümünü öğrendikleri tarihten, vasiyetname ile mirasçı atanmış kişiler için ise bu durumun kendilerine resmen bildirildiği tarihten başlar.

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