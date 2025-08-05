Mirası reddedenler sosyal güvenlik haklarından yararlanabilir mi? İşte bilinmesi gereken haklar

Mirasın reddedilmesi, sosyal güvenlik haklarından yararlanmayı engellemez. Vefat eden kişinin malvarlığından çok borcu olması durumunda, mirası reddeden dul eş ve hak sahibi çocuklar, dul ve yetim aylığı almaya devam edebilir. Reddi miras yapılmış olması, ölüm aylığının bağlanmasına engel teşkil etmez.