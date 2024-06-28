Monopol piyasası nedir? Monopol piyasasının özellikleri nelerdir?

Monopol piyasasının özellikleri nelerdir?

Monopol piyasasında rekabet yoktur. Çünkü satıcı tek bir firmadır. Monopol firmanın ürettiği ürünün herhangi bir alternatifi bulunmaz. Ürünün piyasasına başka bir firmanın giriş yapması zor ya da imkansızdır. Bu duruma ekonomide “giriş engelleri” denir. Monopol firmanın ürününün reklamını yapmaz. Tek bir üreticinin olduğu monopol piyasa da üretici firma fiyatları belirlemektedir. Monopol piyasasında tanım gereği fiyat rekabeti yoktur; nasıl tam rekabet teorisi firmalar arasında fiyat rekabetinin tam olduğu bir ideal durumu yansıtıyorsa, monopol teorisi de fiyat rekabetinin hiç olmadığı bir başka uç durumu yansıtır.