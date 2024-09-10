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  4. Motorine bu gece yarısından itibaren indirim geliyor

Motorine bu gece yarısından itibaren indirim geliyor

Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1,50 TL indirim bekleniyor.

Motorine bu gece yarısından itibaren indirim geliyor - Sayfa 1

Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansıyor.

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Motorine bu gece yarısından itibaren indirim geliyor - Sayfa 2

Yarından geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,50 TL indirim bekleniyor.

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Motorine bu gece yarısından itibaren indirim geliyor - Sayfa 3

Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor. Benzinde geçen hafta cuma günü 1,83 TL indirim yapılmıştı.

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Motorine bu gece yarısından itibaren indirim geliyor - Sayfa 4

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul'da benzin 41,40-41,52 TL'den, motorin 43,16-43,23 TL'den satılıyor.

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