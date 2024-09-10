Motorine bu gece yarısından itibaren indirim geliyor
Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1,50 TL indirim bekleniyor.
Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansıyor.
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Yarından geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,50 TL indirim bekleniyor.
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Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor. Benzinde geçen hafta cuma günü 1,83 TL indirim yapılmıştı.
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Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul'da benzin 41,40-41,52 TL'den, motorin 43,16-43,23 TL'den satılıyor.
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