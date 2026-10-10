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Motorine dev zam, benzine indirim: Gece yarısı tabela değişti! 10 Ekim güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına 96 kuruş indirim yapılırken motorinin litre fiyatında ise 6,39 lira zam geldi. Peki üç büyük şehirde 10 Ekim Cumartesi günü benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

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Motorine dev zam, benzine indirim: Gece yarısı tabela değişti! 10 Ekim güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 1

Petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt fiyatlarında da indirimi beraberinde getiriyor.

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Motorine dev zam, benzine indirim: Gece yarısı tabela değişti! 10 Ekim güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 2

BENZİNE İNDİRİM GELDİ

Benzinin litre fiyatına 96 kuruş indirim yapıldı.

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Motorine dev zam, benzine indirim: Gece yarısı tabela değişti! 10 Ekim güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 3

BENZİN NE KADAR OLDU?

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 83,74 liraya, Ankara'da 84,74 liraya, İzmir'de 84,94 liraya, doğu illerinde ise 86,34 liraya geriledi.

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Motorine dev zam, benzine indirim: Gece yarısı tabela değişti! 10 Ekim güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 4

MOTORİNE ZAM GELDİ

Öte yandan motorin fiyatına ise zam geldi. Motorinin litre fiyatında ise 6,39 liralık artış yaşandı.

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