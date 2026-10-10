Motorine dev zam, benzine indirim: Gece yarısı tabela değişti! 10 Ekim güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına 96 kuruş indirim yapılırken motorinin litre fiyatında ise 6,39 lira zam geldi. Peki üç büyük şehirde 10 Ekim Cumartesi günü benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
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BENZİN NE KADAR OLDU?
İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 83,74 liraya, Ankara'da 84,74 liraya, İzmir'de 84,94 liraya, doğu illerinde ise 86,34 liraya geriledi.
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