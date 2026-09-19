Motorine indirim geldi: İşte 19 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatı
Motorinin litre fiyatına 19 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 3,97 TL indirim geldi. İndirimin ardından motorinin litre fiyatı 100 TL'nin altına düştü. Peki bugün benzin, motorin ve LPG iyatı ne kadar? Motorin İstanbul, Ankara ve İzmir'de litre başına ne kadar oldu? İşte 19 Eylül 2026 cumartesi günü güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilikle birlikte benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki son durum da gündemdeki yerini koruyor.
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki oynaklık ve peş peşe yapılan ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırmayı sürdürüyor.
MOTORİNE İNDİRİM GELDİ
Uluslararası ürün fiyatlarındaki gelişmelerin ardından motorin fiyatlarında indirim yapıldı. Motorinin litre fiyatına 19 Eylül itibarıyla geçerli olmak üzere 3,97 TL indirim geldi.