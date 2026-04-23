Motorine indirim geldi: İşte 23 Nisan 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Brent petrol ve küresel gelişmeler, akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor. Motorin grubuna gece yarısından itibaren indirim geldi. Peki 23 Nisan 2026 perşembe günü benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte detaylar...
Akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından yakından takip eediliyor. 23 Nisan itibarıyla motorin grubuna bir indirim geldi.
MOTORİNE İNDİRİM GELDİ
23 Nisan gece yarısından itibaren motorin grubuna 2,33 TL indirim geldi.
BENZİN VEYA LPG'YE İNDİRİM VEYA ZAM GELECEK Mİ?
Benzine ya da LPG'ye indirim veya zam beklenmiyor.
