Motorine indirim geldi, tabela değişti! İşte 10 Ocak 2026 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları
Döviz kurundaki hareketlilik, brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyor. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, yurt içinde akaryakıt fiyatlarında da indirime neden oldu. Motorinin litre fiyatına indirim geldi. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren tabelalara yansıdı. İşte 10 Ocak 2026 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları...
Akaryakıt fiyatları, döviz kurundaki iniş çıkışlar ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişiyor.
ABD'nin Venezuela'ya gerçekleştirdiği operasyon sonrasında petrol fiyatları düşüş yaşadı. Küresel petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıta da indirim olarak yansıdı.
Motorine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim geldi. Peki, motorine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı ne kadar oldu? İşte 10 Ocak 2026 İzmir, Ankara, İstanbul güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları…