Motorine indirim geldi, tabela değişti: İşte 3 Ekim 2026 güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki değişimler ve döviz kurundaki dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Son olarak motorinin litre fiyatında indirime gidildi. Sürücüler yeni fiyatların ardından güncel akaryakıt tarifelerini araştırmaya başladı. Motorinde yapılan son indirimin ardından araç sahipleri, "Benzin ne kadar?", "Motorin kaç TL?" ve "LPG'nin litre fiyatı ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. İşte 3 Ekim 2026 Cumartesi günü Ankara, İzmir, İstanbul'da güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt fiyatlarındaki değişimler araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarını takip eden sürücüler, güncel litre fiyatlarını araştırıyor. Özellikle motorinde beklenen indirim sonrası "Motorine indirim geldi mi?" sorusu öne çıkıyor.
MOTORİNE İNDİRİM GELDİ
Motorin grubunda beklenen indirim gerçekleşti. 3 Ekim 2026 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2,22 TL indirim yapıldı. Böylece araç sahipleri motorini pompada daha düşük fiyattan almaya başladı.
MOTORİN NE KADAR OLDU?
Motorinin litre fiyatı yapılan indirimle birlikte İstanbul'da 95,00 TL'ye, Ankara'da 96,10 TL'ye, İzmir'de ise 96,40 TL'ye geriledi.