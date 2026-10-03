Motorine indirim geldi, tabela değişti: İşte 3 Ekim 2026 güncel akaryakıt fiyatları

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Motorin grubunda beklenen indirim gerçekleşti. 3 Ekim 2026 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2,22 TL indirim yapıldı. Böylece araç sahipleri motorini pompada daha düşük fiyattan almaya başladı.