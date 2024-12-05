  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Motorine indirim geliyor: Tarih belli oldu

Motorine indirim geliyor: Tarih belli oldu

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla birlikte benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik gösteriyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 97 kuruş indirim bekleniyor.

Motorine indirim geliyor: Tarih belli oldu - Sayfa 1

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor.

1 | 6
Motorine indirim geliyor: Tarih belli oldu - Sayfa 2

NTV'de yer alan habere göre; yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 97 kuruş indirim bekleniyor.

2 | 6
Motorine indirim geliyor: Tarih belli oldu - Sayfa 3

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 44.22 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 42.1 satılıyor.

3 | 6
Motorine indirim geliyor: Tarih belli oldu - Sayfa 4

Benzin Ankara'da 42 lira 45 kuruşa, İzmir'de 42 lira 85 kuruşa satılıyor.

4 | 6