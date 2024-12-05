Motorine indirim geliyor: Tarih belli oldu
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla birlikte benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik gösteriyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 97 kuruş indirim bekleniyor.
NTV'de yer alan habere göre; yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 97 kuruş indirim bekleniyor.
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Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 44.22 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 42.1 satılıyor.
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