Motorine ÖTV zammı geldi: İşte 1 Eylül 2026 güncel benzin, motorin, LPG fiyatları
Araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorin fiyatlarında beklenen değişiklik gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında motorin ÖTV'sinde yıl sonuna kadar uygulanacak kademeli artış takvimi doğrultusunda, ağustos ayında geçici olarak sıfırlanan ÖTV yeniden devreye girdi. 1 Eylül 2026 itibarıyla motorinin litre fiyatına KDV dahil 3,60 TL'lik artış yansıdı. Peki, 1 Eylül 2026 Salı günü motorin, benzin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...
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31 Ağustos itibarıyla değişmeyen motorin fiyatları, yeni düzenlemeyle birlikte yeniden yükseldi.
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