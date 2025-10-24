Motorine zam bekleniyor: İşte 24 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Akaryakıt ürünlerinden motorine zam yapılması bekleniyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Bu gelişmeler, vatandaşların “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatları güncel ne kadar?” gibi sorulara yanıt aramasına neden oluyor. İşte 22 Ekim 2025 Çarşamba günü itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…
Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
Akaryakıt ürünlerinden motorine litre başına 2.3 lira zam yapılması bekleniyor.
Peki, 24 Ekim 2025 Cuma itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 52.31 TL
Motorin litre fiyatı: 52.40 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL