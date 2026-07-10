Motorine zam geldi, tabela değişti: İşte 10 Temmuz 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Döviz kurlarındaki dalgalanma, brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve vergi artışları akaryakıt fiyatlarını yukarı yönlü etkilemeyi sürdürüyor. Son olarak motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 3,08 TL zam geldi. Böylece motorin fiyatı birçok büyükşehirde 70 TL sınırını aştı. Peki, 10 Temmuz 2026 itibarıyla benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin ve motorinin litre fiyatı hangi seviyede?
Brent petrol fiyatları ile döviz kurlarındaki hareketlilik, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını yakından etkilemeye devam ediyor.
Küresel piyasalarda süren dalgalanma, döviz kurundaki oynaklık ve peş peşe gelen ÖTV artışları akaryakıt fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırırken, araç sahipleri de güncel pompa fiyatlarını yakından takip ediyor.
Motorin fiyatlarına 8 Temmuz'dan bu yana peş peşe zam geldi. İlk olarak litre fiyatı 1,33 TL, ardından 76 kuruş ve son olarak gece yarısından itibaren 3,08 TL artırıldı.