  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Motorine büyük zam geldi, tabela değişti: İşte 4 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Motorine büyük zam geldi, tabela değişti: İşte 4 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. En son motorine 2 lira 5 kuruş zam geldi. Zam pompa fiyatlarına yansıtıldı. Peki bugün benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? İşte 4 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları...

Motorine büyük zam geldi, tabela değişti: İşte 4 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 1

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarına da yansıdı.

1 | 11
Motorine büyük zam geldi, tabela değişti: İşte 4 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 2

Motorine gece yarısından itibaren litre başına 2 lira 5 kuruşluk zam geldi.

2 | 11
Motorine büyük zam geldi, tabela değişti: İşte 4 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 3

İstanbul'da ortalama 52 lira 21 kuruşa satılan motorinin litresi 54 lira 25 kuruşa çıktı.

3 | 11
Motorine büyük zam geldi, tabela değişti: İşte 4 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 4

Yeni fiyatlar gece yarısı tabelaya yansıltıldı.

4 | 11