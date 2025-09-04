Motorine büyük zam geldi, tabela değişti: İşte 4 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları
Motorine büyük zam geldi, tabela değişti: İşte 4 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. En son motorine 2 lira 5 kuruş zam geldi. Zam pompa fiyatlarına yansıtıldı. Peki bugün benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? İşte 4 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları...
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarına da yansıdı.
1 | 11
Motorine gece yarısından itibaren litre başına 2 lira 5 kuruşluk zam geldi.
2 | 11
İstanbul'da ortalama 52 lira 21 kuruşa satılan motorinin litresi 54 lira 25 kuruşa çıktı.
3 | 11
Yeni fiyatlar gece yarısı tabelaya yansıltıldı.
4 | 11
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.