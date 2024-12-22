Motorine zam geldi, tablo değişti: İşte 22 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Motorinin litre fiyatına 58 kuruş zam yapıldı.

Peki, 22 Aralık 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 22 Aralık 2024 Pazar gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları: