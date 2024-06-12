Motorine zam geliyor (İşte 12 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları)
Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatında zam ya da indirim olup olmadığını merak ediyor. Motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 34 kuruş zam bekleniyor.
Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla birlikte benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 12 Haziran 2024 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 34 kuruş zam bekleniyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 39.28 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 40.26 liradan satılıyor.