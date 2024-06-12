Motorine zam geliyor (İşte 12 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla birlikte benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 12 Haziran 2024 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar?