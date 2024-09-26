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  4. Motorine zam geliyor: Tarih belli oldu

Motorine zam geliyor: Tarih belli oldu

Motorinin litre fiyatına yarından geçerli olmak üzere zam bekleniyor.

Motorine zam geliyor: Tarih belli oldu - Sayfa 1

Foreks Haberin sektör yetkililerinden aldığı bilgiye göre, motorin grubunda 90 kuruş zam yapılacak ve yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.

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Motorine zam geliyor: Tarih belli oldu - Sayfa 2

BENZİNE ZAM VAR MI?

Benzin grubunda fiyat değişikliği öngörülmüyor.

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Motorine zam geliyor: Tarih belli oldu - Sayfa 3

GÜNCEL FİYATLAR

İstanbul'da benzin 42,60-42,72 TL, motorin 41,68-41,75 TL'den satılıyor.

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Motorine zam geliyor: Tarih belli oldu - Sayfa 4

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Petrol Piyasası Kanunu'na göre 1 Ocak 2005'ten beri akaryakıttı Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor.

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