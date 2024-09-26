Motorine zam geliyor: Tarih belli oldu
Motorinin litre fiyatına yarından geçerli olmak üzere zam bekleniyor.
Foreks Haberin sektör yetkililerinden aldığı bilgiye göre, motorin grubunda 90 kuruş zam yapılacak ve yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.
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BENZİNE ZAM VAR MI?
Benzin grubunda fiyat değişikliği öngörülmüyor.
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GÜNCEL FİYATLAR
İstanbul'da benzin 42,60-42,72 TL, motorin 41,68-41,75 TL'den satılıyor.
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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?
Petrol Piyasası Kanunu'na göre 1 Ocak 2005'ten beri akaryakıttı Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor.
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