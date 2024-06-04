Motorine zam, LPG’ye indirim geliyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere, LPG’ye 1 lira 8 kuruş indirim, motorine ise 12 kuruş zam bekleniyor.

4 Haziran güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle: