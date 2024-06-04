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  4. Motorine zam, LPG’ye indirim geliyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Motorine zam, LPG’ye indirim geliyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. LPG’ye 1 lira 8 kuruş indirim, motorine ise 12 kuruş zam bekleniyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Motorine zam, LPG’ye indirim geliyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları... - Sayfa 1

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. 

 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere, LPG’ye 1 lira 8 kuruş indirim, motorine ise 12 kuruş zam bekleniyor.

4 Haziran güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

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Motorine zam, LPG’ye indirim geliyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları... - Sayfa 2

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 41.38 TL
Motorin litre fiyatı: 40.27 TL
LPG litre fiyatı: 21.19 TL

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Motorine zam, LPG’ye indirim geliyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları... - Sayfa 3

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 41.30 TL
Motorin litre fiyatı: 40.21 TL
LPG litre fiyatı: 20.64 TL

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Motorine zam, LPG’ye indirim geliyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları... - Sayfa 4

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.34 TL
Motorin litre fiyatı: 41.25 TL
LPG litre fiyatı: 21.19 TL 

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