Motorine zam, LPG’ye indirim geliyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. LPG’ye 1 lira 8 kuruş indirim, motorine ise 12 kuruş zam bekleniyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.
Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere, LPG’ye 1 lira 8 kuruş indirim, motorine ise 12 kuruş zam bekleniyor.
4 Haziran güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 41.38 TL
Motorin litre fiyatı: 40.27 TL
LPG litre fiyatı: 21.19 TL
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 41.30 TL
Motorin litre fiyatı: 40.21 TL
LPG litre fiyatı: 20.64 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 42.34 TL
Motorin litre fiyatı: 41.25 TL
LPG litre fiyatı: 21.19 TL