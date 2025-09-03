Motorine büyük zam yolda: İşte 3 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları
Motorinin litre fiyatına bu gece yarısı 2 lira 10 kuruş zam bekleniyor. Peki benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? İşte 3 Eylül 2025 Çarşamba günü güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol yüzde 0,30 düşüşle 68,93 dolardan işlem görürken brent bu yıl yaklaşık yüzde 8 oranında düştü. Petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor.
Sektör kaynaklarının aktardığına göre, motorinin litre fiyatına bu gece yarısı ortalama litre başına 2.10 lira zam bekleniyor.
