  4. Motorine büyük zam yolda: İşte 3 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısı 2 lira 10 kuruş zam bekleniyor. Peki benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? İşte 3 Eylül 2025 Çarşamba günü güncel akaryakıt fiyatları...

Brent petrol yüzde 0,30 düşüşle 68,93 dolardan işlem görürken brent bu yıl yaklaşık yüzde 8 oranında düştü. Petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, motorinin litre fiyatına bu gece yarısı ortalama litre başına 2.10 lira zam bekleniyor.

BENZİNE ZAM GELECEK Mİ?

Benzin fiyatlarında ise şu an herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 52.89 TL

Motorin litre fiyatı: 52.19 TL

LPG litre fiyatı: 26.51 TL

