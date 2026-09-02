Motorinin ardından LPG’ye de zam yolda: İşte 2 Eylül güncel LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatları
Akaryakıt fiyatlarındaki değişimler araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Motorinde sıfırlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 2026 Eylül ayı itibarıyla aşamalı olarak fiyatlara yansıtılmaya başlanırken, motorin fiyatlarına 3 lira 60 kuruş zam gelmişti. Motorine gelen vergi kaynaklı zammın ardından bu kez LPG fiyatlarına zam bekleniyor. Peki 2 Eylül 2026 Çarşamba günü benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum ne? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt zammı gelişmeleri araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Motorine uygulanan ÖTV ve KDV artışının ardından bu kez LPG fiyatlarında zam beklentisi oluştu.
MOTORİNE 3,60 ZAM GELMİŞTİ
Motorinde daha önce sıfırlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 2026 Eylül ayından itibaren pompa fiyatlarına yeniden yansıtılmaya başlandı.
Eylül ayında motorinde ÖTV 3 TL olarak yeniden uygulanırken, bu tutarın yüzde 20'sine karşılık gelen 60 kuruş KDV de fiyatlara eklendi. Böylece motorin fiyatında toplam 3,60 TL'lik artış gerçekleşti.
MOTORİN 82,49 TL’YE YÜKSELDİ
Zam sonrası motorinin litresi İstanbul'da 81,08 TL'ye, Ankara'da 82,49 TL'ye, İzmir'de ise 82,47 TL'ye yükseldi.
LPG FİYATLARINA ZAM GELİYOR
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, LPG (otogaz) litre fiyatına 1,07 ila 1,11 lira arasında zam yapılması bekleniyor.
Zam gerçekleşirse İstanbul'da ortalama LPG fiyatının 34,58 liraya yükselmesi öngörülüyor. Beklenen artışın 2 Eylül'ü 3 Eylül'e bağlayan gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıtılması bekleniyor.