Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne zam: Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?
Motorlu Taşıtlar Vergisi 2024 yılında 2023'ün yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 oranında arttı. Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları, bugünden itibaren geçerli olacak. Peki, 2024 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? MTV ödemesi nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...
2024 yılında ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 58,46 oranında arttı. 2023 yılında bin 479 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın, 2024 yılı vergisi 2 bin 343 lira, 3 bin 323 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2024 yılı vergisi ise 5 bin 265 lira oldu. Peki, yeni yılda hangi araç sahibi ne kadar MTV ödüyor?
0-1300 motor
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
1-3 yaş - 2.120 TL'den 3359 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1479 TL'den 2343 TL'ye çıktı
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
1-3 yaş - 2330 TL'den 3692 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1626 TL'den 2576 TL'ye çıktı
Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
1-3 yaş - 2545 TL'den 4032 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1773 TL'den 2809 TL'ye çıktı
1301-1600 motor
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar1-3 yaş - 5851 TL
4-6 yaş - 4387 TL
1301-1600 cc
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
1-3 yaş - 6439 TL
4-6 yaş - 4828 TL
1301-1600 cc
Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
1-3 yaş - 7026 TL
4-6 yaş - 5265 TL
1601-1800 cc
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 7178 TL'den 11.374 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 5613 TL'den 8894 TL'ye çıktı
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar
1-3 yaş - 7834 TL'den 12413 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 6120 TL'den 9697 TL'ye çıktı