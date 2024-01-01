Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne zam: Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?

2024 yılında ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 58,46 oranında arttı. 2023 yılında bin 479 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın, 2024 yılı vergisi 2 bin 343 lira, 3 bin 323 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2024 yılı vergisi ise 5 bin 265 lira oldu. Peki, yeni yılda hangi araç sahibi ne kadar MTV ödüyor?

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