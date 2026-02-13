MSB memur alımı taban puanları belli oldu; İşte en düşük ve en yüksek kadrolar

Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesi çatısı altında yapılacak memur alımına dair KPSS taban puanlarını paylaşıldı. P3, P93 ve P94 puan türleriyle yapılan yerleştirmelerde en yüksek taban puan 90,59764 ile Ankara’daki avukat kadrosunda oluşurken, en düşük taban puan ise 59,45678 ile Yalova’daki teknisyen (matbaa) kadrosunda belirlendi.