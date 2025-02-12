MTA, Türkiye altın madeni haritasını yayımladı: O illerden altın fışkırıyor

TÜRKİYE ALTIN MADENİ HARİTASI YAYIMLANDI

Jeoloji Müdendisleri Odası'nın açıklamasına göre; Türkiye'de işlenen altın rezervi 650 ton olarak ifade edildi. Türkiye'nin 6.500 ton altın rezervi olduğu tahmin edilirken, dünyada ise bu rakamın 42 bin 500 ton olduğu belirtildi. Yani Türkiye'de tespit edilmiş altın rezervi dünyanın 6'da biri olarak dikkat çekti.