MTA, Türkiye altın madeni haritasını yayımladı: O illerden altın fışkırıyor
MTA, Türkiye'nin altın madeni haritasını yayımladı. İşte potansiyel altın sahaları ile birlikte il il faal olan ve işletilen altın madenleri listesi...
Türkiye, sahip olduğu önemli altın rezervlerine rağmen, hala altın ithalatı yapan bir ülke konumunda bulunuyor. Son 20 yılda 150 tonu aşkın altın ithal edildi.
Diğer yandan, altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimle göreve gelmesinin ardından küresel çapta yoğun şekilde takip edilmeye başlandı. Türkiye'de de altın madenleri ve potansiyel yatakları, en fazla ilgi gören konular arasında yer alıyor.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yayımlanan son altın madeni ve potansiyel yatakları haritası ise merakla inceleniyor.
TÜRKİYE ALTIN MADENİ HARİTASI YAYIMLANDI
Jeoloji Müdendisleri Odası'nın açıklamasına göre; Türkiye'de işlenen altın rezervi 650 ton olarak ifade edildi. Türkiye'nin 6.500 ton altın rezervi olduğu tahmin edilirken, dünyada ise bu rakamın 42 bin 500 ton olduğu belirtildi. Yani Türkiye'de tespit edilmiş altın rezervi dünyanın 6'da biri olarak dikkat çekti.