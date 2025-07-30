MTV için son saatler! Ödemeyene gecikme faizi ve ceza uygulanacak
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve Gelir Vergisi ikinci taksit ödemelerinde süre yarın doluyor. Ödeme yapmayanlar araç satış ve devri yapamayacak. Aynı zamanda ödenmemiş vergi borcuna gecikme faizi ve ceza uygulanacak.
MTV ve Gelir Vergisi ikinci taksit için verilen süre 31 Temmuz’da doluyor. Ödemesini yapmayanlar için gecikme faizi ve cezai yaptırımlar uygulanacak. Aynı zamanda araç satış ve devrini de yapamayacak.
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde son gün yarın
Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Gelir Vergisi ikinci taksit ödeme süreci yarın sona eriyor. Ödemeler; vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve mobil uygulamalardan yapılabiliyor.
Ödemeler nasıl yapılır?
MTV; vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden ödenebiliyor. Ayrıca bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalarından da ödeme yapmak mümkün. Ödemeler dijital vergi dairesi üzerinden gerekli bilgiler doldurularak da gerçekleştirilebiliyor.