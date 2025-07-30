MTV için son saatler! Ödemeyene gecikme faizi ve ceza uygulanacak

Ödemeler nasıl yapılır?

MTV; vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden ödenebiliyor. Ayrıca bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalarından da ödeme yapmak mümkün. Ödemeler dijital vergi dairesi üzerinden gerekli bilgiler doldurularak da gerçekleştirilebiliyor.