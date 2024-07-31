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  4. Araç sahipleri bugün son gün! Ödemeyenlere cezanın yanında haciz uyarısı

Araç sahipleri bugün son gün! Ödemeyenlere cezanın yanında haciz uyarısı

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödeme süreci bugün sona eriyor. Ödemeler vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve mobil uygulamalardan yapılabiliyor.

Araç sahipleri bugün son gün! Ödemeyenlere cezanın yanında haciz uyarısı - Sayfa 1

MTV'nin ikinci taksit ödemelerinde süreç 1 Temmuz'da başladı. MTV'de ikinci taksit ödemesi için süre bugün sona eriyor.

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Araç sahipleri bugün son gün! Ödemeyenlere cezanın yanında haciz uyarısı - Sayfa 2

MTV ödemeleri vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden yapılabiliyor. Ayrıca dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalardan da ödeme yapmak mümkün.

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Araç sahipleri bugün son gün! Ödemeyenlere cezanın yanında haciz uyarısı - Sayfa 3

Zamanında ödemeyenlere yüzde 4,5 gecikme faizi uygulanacak
Mükelleflerin, ödeme süresi dolmadan önce gerekli işlemleri tamamlamaları gerekiyor. Yarına kadar ödemesini yapmayanlar için aylık yüzde 4,5 gecikme faizi uygulanacak.

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Araç sahipleri bugün son gün! Ödemeyenlere cezanın yanında haciz uyarısı - Sayfa 4

Borç zamanında ödenmezse vergi dairesi tarafından e-haciz işlemi de başlatılabiliyor.

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