MTV ödemelerinde son gün uyarısı: Ödemeyene gecikme cezaları ve yaptırımlar yolda
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve gelir vergisi ikinci taksit ödemelerinde süre daralıyor. Vatandaşlar Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. dönem ne zaman?, MTV 2. taksit ne zaman? gibi sorulara yanıt arıyor. Araç sahipleri ile vergi mükelleflerinin, gecikme faizi, e-haciz ve muayene engeli gibi yaptırımlarla karşılaşmamak için ödemelerini zamanında yapmaları büyük önem taşıyor.
Araç sahipleri için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde son tarih hızla yaklaşırken, ödeme yapmayanları ciddi yaptırımlar bekliyor. Zamanında ödeme yapılmaması durumunda gecikme faizi, e-haciz uygulaması ve araç muayenesine engel gibi olumsuz sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Verginizi zamanında ödemek, hem yasal cezalardan korunmak hem de aracınızı sorunsuz kullanabilmek için büyük önem taşıyor.
MTV ödemeleri vergi daireleri, PTT, banka şubeleri, GİB mobil uygulaması, internet ve telefon bankacılığı gibi birçok kanaldan kolayca gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca yabancı ülkelerdeki banka kartları da kullanılabiliyor.
2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ile 2024 gelir vergisinin ikinci taksit ödemeleri için son tarih 31 Temmuz. Bu tarihe kadar ödeme yapılmaması halinde aylık yüzde 4,5 oranında gecikme faizi uygulanacak.