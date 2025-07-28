MTV ödemelerinde son gün uyarısı: Ödemeyene gecikme cezaları ve yaptırımlar yolda

Araç sahipleri için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde son tarih hızla yaklaşırken, ödeme yapmayanları ciddi yaptırımlar bekliyor. Zamanında ödeme yapılmaması durumunda gecikme faizi, e-haciz uygulaması ve araç muayenesine engel gibi olumsuz sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Verginizi zamanında ödemek, hem yasal cezalardan korunmak hem de aracınızı sorunsuz kullanabilmek için büyük önem taşıyor.