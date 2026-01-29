MTV ödemelerinde son tarih yaklaşıyor! Hangi araç ne kadar ödeyecek? Kimler MTV'den muaf olur?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ilk taksit ödemelerinde sona gelindi. Süresi içinde ödeme yapmayan mükellefler için gecikme faizi devreye girecek. Yılda iki kez, ocak ve temmuz aylarında tahsil edilen MTV'nin hangi kanallardan ödenebileceği ve son ödeme tarihinin ne olduğu merak ediliyor. İşte tüm detaylar…
MTV ÖDEMESİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?
MTV ödemeleri her yıl olduğu gibi iki eşit taksitte yapılıyor.
1. taksit ödeme dönemi: 1 Ocak – 2 Şubat 2026
2. taksit ödeme dönemi: 1 Temmuz – 31 Temmuz 2026
MTV'nin ilk taksitinin ödenmesi için son gün normal şartlarda 31 Ocak'tı. Ancak bu tarih hafta sonuna denk geldiği için son ödeme tarihi 2 Şubat Pazartesi olarak belirlendi.
HANGİ ARAÇ NE KADAR MTV ÖDEYECEK?
MTV tutarları; aracın yaşı, türü, motor silindir hacmi, motor gücü ve azami toplam ağırlığı gibi kriterlere göre belirleniyor. Örneğin motor silindir hacmi 1300 cc olan ve değeri 541 bin TL'nin üzerinde bulunan araçlarda, 1-3 yaş aralığı için 6.902 TL, 4-6 yaş aralığı için 4.807 TL, 7-11 yaş aralığı için ise 2.693 TL MTV ödeniyor.
Motor silindir hacmi 1301-1600 cc arasında olan ve yine 541 bin TL'nin üzerindeki araçlarda ise 1-3 yaş için 12.028 TL, 4-6 yaş için 9.012 TL, 7-11 yaş için 5.220 TL vergi tutarı uygulanıyor.
ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA MTV İNDİRİMİ VAR MI?
Elektrikli otomobiller için Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde avantaj uygulanıyor. Bu araçlarda MTV tutarı, içten yanmalı araçlara kıyasla dörtte bir oranında alınıyor. Örneğin normalde 20 bin TL MTV ödenmesi gereken bir araç için, elektrikli olması halinde yalnızca 5 bin TL vergi ödemesi yapılıyor.
ŞUBAT AYINDA ALINAN ARAÇ İÇİN OCAK MTV'Sİ ÖDENİR Mİ?
Şubat ayında araç satın alanların Motorlu Taşıtlar Vergisi yükümlülüğü devam ediyor. Vergilendirme döneminin ilk altı ayı içinde alınan araçlar için MTV'nin bir ay içinde ödenmesi gerekiyor. Bu nedenle şubat ayında sıfır araç alanlar, ocak ayının geçmiş olmasını gerekçe göstererek MTV ödemeyeceklerini düşünmemeli. Söz konusu araçlar için yılın ilk MTV taksiti en geç mart ayı sonuna kadar yatırılmak zorunda.
İkinci el araç alımlarında ise satış işlemleri yalnızca MTV borcu bulunmayan araçlar üzerinden yapılabiliyor. Bu kapsamda, ikinci el araçlarda ilk MTV taksitinin önceki araç sahibi tarafından ödenmiş olması gerekiyor.