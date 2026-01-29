MTV ödemelerinde son tarih yaklaşıyor! Hangi araç ne kadar ödeyecek? Kimler MTV'den muaf olur?

HANGİ ARAÇ NE KADAR MTV ÖDEYECEK?

MTV tutarları; aracın yaşı, türü, motor silindir hacmi, motor gücü ve azami toplam ağırlığı gibi kriterlere göre belirleniyor. Örneğin motor silindir hacmi 1300 cc olan ve değeri 541 bin TL'nin üzerinde bulunan araçlarda, 1-3 yaş aralığı için 6.902 TL, 4-6 yaş aralığı için 4.807 TL, 7-11 yaş aralığı için ise 2.693 TL MTV ödeniyor.

Motor silindir hacmi 1301-1600 cc arasında olan ve yine 541 bin TL'nin üzerindeki araçlarda ise 1-3 yaş için 12.028 TL, 4-6 yaş için 9.012 TL, 7-11 yaş için 5.220 TL vergi tutarı uygulanıyor.