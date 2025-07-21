MTV ve Gelir Vergisi ödemelerinde son günler! Ödemeyene yüksek faiz uygulanacak
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksitinde son günlere girildi. Özellikle araç sahipleri için uyarılar yapılırken, ödeme yapılmazsa yüzde 4,5 faiz uygulanacak. Borç ödenmezse hem araç muayenede engel oluşturacak hem de e-haciz riski doğacak.
MTV ve gelir vergisi ikinci taksitleri için ödeme süresi ay sonunda bitiyor. Ödemesini yapmayanlar için uyarılar geliyor.
MTV ikinci taksiti için son günler
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemeleri için kritik döneme girildi. Araç sahiplerinin yılda iki taksit halinde ödediği MTV’nin temmuz dönemi taksiti, 31 Temmuz Çarşamba günü sona erecek.
Yılda 2 kez ödeniyor
Motorlu Taşıtlar Vergisi yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksite bölünüyor.