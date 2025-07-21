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  4. MTV ve Gelir Vergisi ödemelerinde son günler! Ödemeyene yüksek faiz uygulanacak

MTV ve Gelir Vergisi ödemelerinde son günler! Ödemeyene yüksek faiz uygulanacak

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksitinde son günlere girildi. Özellikle araç sahipleri için uyarılar yapılırken, ödeme yapılmazsa yüzde 4,5 faiz uygulanacak. Borç ödenmezse hem araç muayenede engel oluşturacak hem de e-haciz riski doğacak.

MTV ve Gelir Vergisi ödemelerinde son günler! Ödemeyene yüksek faiz uygulanacak - Sayfa 1

MTV ve gelir vergisi ikinci taksitleri için ödeme süresi ay sonunda bitiyor. Ödemesini yapmayanlar için uyarılar geliyor.

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MTV ve Gelir Vergisi ödemelerinde son günler! Ödemeyene yüksek faiz uygulanacak - Sayfa 2

MTV ikinci taksiti için son günler

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemeleri için kritik döneme girildi. Araç sahiplerinin yılda iki taksit halinde ödediği MTV’nin temmuz dönemi taksiti, 31 Temmuz Çarşamba günü sona erecek.

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MTV ve Gelir Vergisi ödemelerinde son günler! Ödemeyene yüksek faiz uygulanacak - Sayfa 3

Yılda 2 kez ödeniyor

Motorlu Taşıtlar Vergisi yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksite bölünüyor.

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MTV ve Gelir Vergisi ödemelerinde son günler! Ödemeyene yüksek faiz uygulanacak - Sayfa 4

MTV ödemeleri nasıl yapılıyor?

MTV ödemeleri; vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden yapılabiliyor. Ayrıca bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalarından da ödeme yapmak mümkün. Ödemeler dijital vergi dairesi üzerinden gerekli bilgiler doldurularak da gerçekleştirilebiliyor.

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