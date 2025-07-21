MTV ve Gelir Vergisi ödemelerinde son günler! Ödemeyene yüksek faiz uygulanacak

MTV ödemeleri nasıl yapılıyor?

MTV ödemeleri; vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden yapılabiliyor. Ayrıca bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalarından da ödeme yapmak mümkün. Ödemeler dijital vergi dairesi üzerinden gerekli bilgiler doldurularak da gerçekleştirilebiliyor.