MTV'de indirim yapılacak mı? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Bütçe imkânlarının elverdiği ölçüde, yönetilen ve yönlendirilen fiyatları enflasyon hedefiyle uyumlu olarak belirleyeceğiz” şeklindeki açıklamasının, Cumhurbaşkanı’nın yetkisinde olan bazı vergi ve harçların Yeniden Değerleme Oranı'nda değil, 2025 yılı enflasyon beklentisi olan yüzde 21 veya bu oranın biraz üzerinde artırılacağı şeklinde yorumlanıyor.