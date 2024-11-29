MTV'de indirim yapılacak mı? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde Cumhurbaşkanının indirim yapma yetkisi bulunuyor. Geçmişteki uygulamalar da dikkate alınarak, kamuoyunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MTV’deki artış oranına müdahale etmesi yönünde beklenti oluştu.
Yeniden Değerleme Oranı'nın belirlenmesiyle gözler Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) çevrildi.
Gelecek yıl için yüzde 43,93 olarak belirlenen Yeniden Değerleme Oranı'nda artacak MTV’de Cumhurbaşkanı’nın indirim yapma yetkisi bulunuyor. Bu sebeple geçmişteki uygulamalar dikkate alınarak kamuoyunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MTV’deki artış oranına müdahale etmesi yönünde beklentisi oluştu.
Cumhurbaşkanı’nın MTV’de yüzde 80’e kadar, emlak vergisinde ise sıfıra kadar indirme yetkisi bulunuyor. Bu konuda bir karar verilirse sene sonuna kadar Cumhurbaşkanı Kararı’nın yayınlanması gerekiyor. Aksi hâlde MTV’deki artış 2025 yılında yüzde 43,93 olarak uygulanacak.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Bütçe imkânlarının elverdiği ölçüde, yönetilen ve yönlendirilen fiyatları enflasyon hedefiyle uyumlu olarak belirleyeceğiz” şeklindeki açıklamasının, Cumhurbaşkanı’nın yetkisinde olan bazı vergi ve harçların Yeniden Değerleme Oranı'nda değil, 2025 yılı enflasyon beklentisi olan yüzde 21 veya bu oranın biraz üzerinde artırılacağı şeklinde yorumlanıyor.