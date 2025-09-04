Muğla’da bir konut parasına Kilis’te 4,5 ev alınıyor: İşte en pahalı ve en ucuz 10 şehir
Türkiye genelinde ortalama konut metrekare fiyatı Ağustos 2025’te 34 bin 405 TL olarak gerçekleşti. Muğla 73 bin 217 TL ile en pahalı, Kilis 15 bin 998 TL ile en ucuz şehir oldu. Ağustos 2025 verilerine göre Muğla’da aynı paraya 1 konut alınırken, Kilis’te 4,5 ev alınabiliyor. İşte güncel rakamlarla Türkiye’nin en pahalı ve ucuz şehirleri…
Konut fiyatlarında yükseliş devam ederken Türkiye’nin bölgeleri ve iller arasındaki farklılık da dikkat çekiyor.
Endeksa tarafından açıklanan verilere göre Türkiye genelinde ortalama konut metrekare fiyatı 34 bin 405 TL olarak gerçekleşti. Buna karşılık en pahalı ilk 5 şehirde fiyatlar yaklaşık olarak 45 bin TL -73 bin TL arasında gerçekleşiyor. En ucuz 5 şehirde ise fiyat aralığı yaklaşık 16 bin TL-19 bin TL arasında konumlanıyor.
İŞTE EN PAHALI ŞEHİRLER
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Ağustos 2025 itibarıyla Türkiye genelinde metrekare fiyatı en yüksek şehirler güncel rakamlara göre şöyle:
1-Muğla: 73 bin 217 TL
2-İstanbul: 52 bin 597 TL
3-Aydın: 47 bin 045 TL
4-Çanakkale: 45 bin 972 TL
5-İzmir: 45 bin 429 TL
6-Antalya: 44 bin 618 TL
7-Balıkesir: 41 bin 856 TL
8-Bartın: 36 bin 371 TL
9-Edirne: 36 bin 028 TL
10-Kocaeli: 33 bin 806 TL
İŞTE EN UCUZ ŞEHİRLER
Yine geçen ayki veriler dikkate alındığında, metrekare fiyatı en düşük şehirler ise şöyle:
1-Kilis: 15 bin 998 TL
2-Hâkkari: 18 bin 029 TL
3-Ağrı: 18 bin 567 TL
4-Mardin: 18 bin 933 TL
5-Kırıkkale: 19 bin 077 TL
6-Osmaniye: 19 bin 142 TL
7-Malatya: 19 bin 153 TL
8-Kayseri: 19 bin 475 TL
9-Adıyaman: 20 bin 027 TL
10-Şanlıurfa: 20 bin 068 TL