Muğla’da bir konut parasına Kilis’te 4,5 ev alınıyor: İşte en pahalı ve en ucuz 10 şehir

İŞTE EN PAHALI ŞEHİRLER

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Ağustos 2025 itibarıyla Türkiye genelinde metrekare fiyatı en yüksek şehirler güncel rakamlara göre şöyle:

1-Muğla: 73 bin 217 TL

2-İstanbul: 52 bin 597 TL

3-Aydın: 47 bin 045 TL

4-Çanakkale: 45 bin 972 TL

5-İzmir: 45 bin 429 TL

6-Antalya: 44 bin 618 TL

7-Balıkesir: 41 bin 856 TL

8-Bartın: 36 bin 371 TL

9-Edirne: 36 bin 028 TL

10-Kocaeli: 33 bin 806 TL