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  4. Mühendisliği bıraktı, tarım işletmesi kurdu: 50 kişiye istihdam sağlıyor

Mühendisliği bıraktı, tarım işletmesi kurdu: 50 kişiye istihdam sağlıyor

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra kısa süre kamuda mühendis olarak görev yapan 37 yaşındaki Ahmet Ünlü, 2 yıl önce kamuda işini bırakarak baba mesleği olan çiftçiliğe yöneldi. Ünlü, meyve ve sebze kurutma tesisi kurarak 50 kişiye iş imkanı sundu.

Mühendisliği bıraktı, tarım işletmesi kurdu: 50 kişiye istihdam sağlıyor - Sayfa 1

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra kısa süre kamuda mühendis olarak görev yapan 37 yaşındaki Ünlü, 2 yıl önce baba mesleği olan çiftçiliğe yönelip, bölgede üretilen sebze ve meyveleri katma değerli ürüne dönüştürmeye karar verdi.

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Mühendisliği bıraktı, tarım işletmesi kurdu: 50 kişiye istihdam sağlıyor - Sayfa 2

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hem genç girişimcilere hem de sebze ve meyve kurutma işletmelerine destek verdiğini öğrenen Ünlü, TKDK Manisa İl Koordinatörlüğüne sunduğu projesiyle kurumdan 3,6 milyon liralık hibe desteği aldı.

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Mühendisliği bıraktı, tarım işletmesi kurdu: 50 kişiye istihdam sağlıyor - Sayfa 3

Desteğin ardından yatırımına başlayan Ünlü, bazı üretim bantlarını kendi tasarladığı 940 metrekare kapalı alana sahip işletmesinde çoğun kadın 50 kişiyi istihdam etti.

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Mühendisliği bıraktı, tarım işletmesi kurdu: 50 kişiye istihdam sağlıyor - Sayfa 4

Ünlü, günlük 10 ton meyve ve sebze işlenebilen tesisinde domates, elma, armut, çilek, dut, kavun, incir gibi ürünleri kurutarak bu ürünlerden atıştırmalık yapıyor, gıda ve pastacılık sektörüne ham madde sağlıyor.

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