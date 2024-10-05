Mutluluk iksiri olarak biliniyor! Dünyanın en değerli baharatı çiçek açtı

Mutluluk iksiri olarak biliniyor

Kanser, öksürük, astım, bronşit, cilt, bağışıklık, hormon bozukluğu gibi hastalıklara iyi gelen ve mutluluk hormonu serotonin salgılanmasına yardımcı olduğu için dünyada mutluluk iksiri olarak da bilinen safran, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabiliyor.