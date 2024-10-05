Mutluluk iksiri olarak biliniyor! Dünyanın en değerli baharatı çiçek açtı
Dünyanın en pahalı baharatı tarlalarda çiçek açtı. Tıpta şifa, mutfakla lezzet, tekstilde ise mucize olarak anılan safranın 1 kilogramı otomobille, 10 gramı ise altınla yarışıyor. Yeni sezona başlayan üreticiler, hasat zamanını iple çekiyor.
Dünyanın en pahalısı, kilosu araba fiyatına satılıyor
Dünyanın en pahalı baharatı safran için yeni sezon başlıyor. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safran çiçek açmaya başladı.
Safran erken çiçek açtı
Gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılan "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safran bitkisi, hava sıcaklıklarının istenilen seviyede olması dolayısıyla beklenenden erken çiçek açtı.
3 bin 500 yıllık geçmişi var
3 bin 500 yıllık geçmişe sahip olan, Bizans döneminde Batı Anadolu'da ticareti yapılan, Osmanlı döneminde de önemini koruyan ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safranın ağustos ayında ekimi yapılırken, ekim-kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde toplanıyor.
Mutluluk iksiri olarak biliniyor
Kanser, öksürük, astım, bronşit, cilt, bağışıklık, hormon bozukluğu gibi hastalıklara iyi gelen ve mutluluk hormonu serotonin salgılanmasına yardımcı olduğu için dünyada mutluluk iksiri olarak da bilinen safran, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabiliyor.